Doppelte Sorgen in Frankfurt
Eintracht Frankfurt bangt um die Fitness zweier Stammspieler. Wie die ‚Frankfurter Rundschau‘ berichtet, stehen sowohl bei Arnaud Kalimuendo (24) als auch bei Rasmus Kristensen (28) heute MRT-Untersuchungen an.
Das Duo war beim gestrigen 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach verletzt ausgewechselt worden. Winter-Neuzugang Kalimuendo erwischte es an der Schulter, laut Trainer Albert Riera sieht es „nicht gut aus“. Kristensen musste in der Pause nach einem Schlag auf das Sprunggelenk raus.
