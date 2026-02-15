Menü Suche
Doppelte Sorgen in Frankfurt

von Lukas Hörster - Quelle: Frankfurter Rundschau
Frankfurt 3-0 M'gladbach

Eintracht Frankfurt bangt um die Fitness zweier Stammspieler. Wie die ‚Frankfurter Rundschau‘ berichtet, stehen sowohl bei Arnaud Kalimuendo (24) als auch bei Rasmus Kristensen (28) heute MRT-Untersuchungen an.

Das Duo war beim gestrigen 3:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach verletzt ausgewechselt worden. Winter-Neuzugang Kalimuendo erwischte es an der Schulter, laut Trainer Albert Riera sieht es „nicht gut aus“. Kristensen musste in der Pause nach einem Schlag auf das Sprunggelenk raus.

