Menü Suche
Kommentar
Offiziell Ligue 1

Per Leihe: HSV gibt Soumahoro ab

von Martin Schmitz - Quelle: asse.fr
1 min.
Aboubaka Soumahoro im Volkspark @Maxppp

Aboubaka Soumahoro absolviert die restliche Rückrunde in der Ligue 2. Wie der Hamburger SV bekanntgibt, wechselt der 20-jährige Innenverteidiger zunächst per Leihe zur AS St. Étienne. Der zehnmalige französische Meister sichert sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter
Hamburger SV
Bonne chance, Abou! 🚀

Unser Innenverteidiger Aboubaka #Soumahoro wechselt leihweise bis zum Saisonende nach Frankreich zu @ASSEofficiel. 🔄🇫🇷

Alle Infos 👉

#nurderHSV #Transfer
Bei X ansehen

Soumahoro war im vergangenen Winter für zwei Millionen Euro vom Paris FC nach Hamburg gewechselt. In der Hansestadt konnte sich der französische U20-Nationalspieler bisher jedoch nicht durchsetzen. In der aktuellen Spielzeit stehen auch aufgrund einiger Blessuren lediglich 135 Bundesligaminuten zu Buche.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Ligue 1
Bundesliga
Saint-Étienne
Hamburg
Aboubaka Soumahoro

Weitere Infos

Ligue 1 Ligue 1
Bundesliga Bundesliga
Saint-Étienne Logo AS Saint-Étienne
Hamburg Logo Hamburger SV
Aboubaka Soumahoro Aboubaka Soumahoro
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert