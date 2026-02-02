Per Leihe: HSV gibt Soumahoro ab

Aboubaka Soumahoro absolviert die restliche Rückrunde in der Ligue 2. Wie der Hamburger SV bekanntgibt, wechselt der 20-jährige Innenverteidiger zunächst per Leihe zur AS St. Étienne. Der zehnmalige französische Meister sichert sich dem Vernehmen nach eine Kaufoption in Höhe von fünf Millionen Euro.

Soumahoro war im vergangenen Winter für zwei Millionen Euro vom Paris FC nach Hamburg gewechselt. In der Hansestadt konnte sich der französische U20-Nationalspieler bisher jedoch nicht durchsetzen. In der aktuellen Spielzeit stehen auch aufgrund einiger Blessuren lediglich 135 Bundesligaminuten zu Buche.