Benfica-Juwel Banjaqui vor 30-Millionen-Wechsel?

Verliert Benfica Lissabon eines seiner größten Juwele? Laut ‚Sky Sports‘ sind zahlreiche Premier League-Klubs an Daniel Banjaqui (17) interessiert. Mehrere Topklubs seien sogar bereit, seine Ausstiegsklausel von umgerechnet 30 Millionen Euro zu aktivieren.

Banjaqui feierte erst gestern sein Debüt für die Benfica-Profis und überzeugte inklusive Vorlage auf ganzer Linie. Dass Benfica den 2027 auslaufenden Vertrag verlängern will, ist angesichts seines großen Potenzials die logische Konsequenz. Gegenüber den finanzstarken Vereinen von der Insel könnten dem Hauptstadtklub aber die Hände gebunden sein.