Eintracht: Der Knackpunkt bei Wahi

von Lukas Weinstock - Quelle: Le Parisien
Elye Wahi kämpft um den Ball @Maxppp

Die Verhandlungen um Elye Wahi befinden sich offenbar in den letzten Zügen. Wie ‚Le Parisien‘ berichtet, verhandelt Eintracht Frankfurt mit dem OGC Nizza lediglich noch darüber, wer das Gehalt des 22-Jährigen bis Sommer übernimmt. Sobald beide Parteien diesbezüglich auf einen Nenner kommen, kann das Leih-Geschäft finalisiert werden.

Wahi selbst hat sich mit dem Ligue 1-Vertreter nach FT-Infos bereits geeinigt. Auch der FC Sevilla unterbreitete der Eintracht kürzlich noch ein Angebot, geht aber allem Anschein nach leer aus. Die SGE hofft, dass Wahi in Nizza unter seinem Ex-Trainer Franck Haise wieder zu seiner Normalform zurückfindet.

