Letzte Details geklärt: Real verkündet Bellingham-Unterschrift

Nach der Einigung über die Ablöse (103 Millionen plus rund 30 Millionen Boni) vor einer Woche sind nun auch die letzten Vertragsdetails für den Transfer von Jude Bellingham (19) geklärt worden. Das teilen Real Madrid und Borussia Dortmund offiziell mit.

Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Sechsjahresvertrag bis 2029 bei den Königlichen. Am morgigen Donnerstag um zwölf Uhr soll Bellingham den Real-Fans und Medienvertretern präsentiert werden.

BVB bedankt sich

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärt: „Wir danken Jude für drei Jahre voller Leidenschaft für Borussia Dortmund. Es war eine fantastische gemeinsame Zeit. Unser Dank gilt auch Real Madrid für die immer fairen und konstruktiven Gespräche.“

Sportdirektor Sebastian Kehl ergänzt: „Jude hat bei uns in jungen Jahren eine sehr positive Entwicklung genommen. Er hat sich nun dazu entschieden, den Schritt zu Real Madrid jetzt schon gehen zu wollen. Wir bedanken uns für all das, was er uns und unserem Spiel gegeben hat und wünschen Jude für die Zukunft alles, alles Gute.“

Bellingham sagt: „Danke an alle beim BVB und an die Fans für alles in den vergangenen drei Jahren. Es war eine Ehre, so oft euer Trikot zu tragen, in großen und in kleinen Momenten. Auch wenn ich mich auf mein nächstes Ziel freue, werde ich die Reise dorthin nie vergessen. Einmal Borusse, immer Borusse. Alles Gute für die Zukunft. Heja BVB.“