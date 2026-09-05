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FT-Kurve Bundesliga

Nur noch ein Aufsteiger: Die fast komplett neue HSV-Traumelf

Der Hamburger SV ist erst seit einem Jahr zurück in der Bundesliga. Von der Truppe, der der Aufstieg gelang, ist nicht mehr viel übrig.

von Lukas Hörster
4 min.
Fabio Vieira und Zakaria El Ouahdi beim HSV @Maxppp

Am Deadline Day schlug der Hamburger SV gleich dreifach zu: Zakaria El Ouahdi (24) und David Möller Wolfe (24) verstärken die Außenbahnen signifikant – mit Fábio Vieira (26) ist der so wichtige Spielmacher der Vorsaison zurück.

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Wirft man einen Blick auf die neue Traumelf des HSV, kann sich diese durchaus sehen lassen. Und vor allem fällt auf: Mit Torwart Daniel Heuer Fernandes (33) steht in ihr nur noch ein Aufstiegsheld von 2025.

Wo landet der HSV in dieser Saison?
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Ein Komplett-Umbruch, den Trainer Merlin Polzin schon kurz nach dem Aufstieg andeutete und begründete: „Es ist am Ende unsere Aufgabe, Voraussetzungen zu schaffen, von denen wir überzeugt sind, um damit den HSV in der Bundesliga zu etablieren.“

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Dafür gibt es neben den drei genannten mit Sebastiaan Bornauw (27) und Patson Daka (27) zwei weitere Neuzugänge aus diesem Sommer. Mehr noch: Auch die ersten Einwechselalternativen wie Martin Adeline (22), Bilal Nadir (22) oder Terem Moffi (27) sind neu an Bord. Ein heftiger Umbruch. Am Sonntag (15:30 Uhr) sollen gegen Mainz 05 die ersten Punkte der neuen Saison her.

Die neue Topelf des HSV

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