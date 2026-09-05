Nur noch ein Aufsteiger: Die fast komplett neue HSV-Traumelf

Am Deadline Day schlug der Hamburger SV gleich dreifach zu: Zakaria El Ouahdi (24) und David Möller Wolfe (24) verstärken die Außenbahnen signifikant – mit Fábio Vieira (26) ist der so wichtige Spielmacher der Vorsaison zurück.

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Wirft man einen Blick auf die neue Traumelf des HSV, kann sich diese durchaus sehen lassen. Und vor allem fällt auf: Mit Torwart Daniel Heuer Fernandes (33) steht in ihr nur noch ein Aufstiegsheld von 2025.

Wo landet der HSV in dieser Saison? Europa Mittelfeldplatz Knapper Klassenerhalt Abstieg Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Ein Komplett-Umbruch, den Trainer Merlin Polzin schon kurz nach dem Aufstieg andeutete und begründete: „Es ist am Ende unsere Aufgabe, Voraussetzungen zu schaffen, von denen wir überzeugt sind, um damit den HSV in der Bundesliga zu etablieren.“

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Dafür gibt es neben den drei genannten mit Sebastiaan Bornauw (27) und Patson Daka (27) zwei weitere Neuzugänge aus diesem Sommer. Mehr noch: Auch die ersten Einwechselalternativen wie Martin Adeline (22), Bilal Nadir (22) oder Terem Moffi (27) sind neu an Bord. Ein heftiger Umbruch. Am Sonntag (15:30 Uhr) sollen gegen Mainz 05 die ersten Punkte der neuen Saison her.

Die neue Topelf des HSV