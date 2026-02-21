Klage abgewiesen: FIFA entscheidet für Meunier

1 min.

Thomas Meunier (34) hat im Rechtsstreit gegen seinen früheren Arbeitgeber Trabzonspor einen Erfolg errungen. Wie der frühere BVB-Profi via X mitteilt, hat die FIFA in seinem Sinne entschieden, die einseitige Vertragsauflösung 2024 war demnach rechtens.

„Während meines Wechsels von Trabzonspor zu Lille OSC wurde ich von der Vereinsführung des türkischen Klubs verklagt. Diese war der Ansicht, ich hätte meine vertragliche Ausstiegsklausel missachtet. Die FIFA entschied letztendlich gegen Trabzonspor und wies die Klage ab, da ich völlig im Rahmen meiner Rechte gehandelt hatte“, erklärt Meunier.