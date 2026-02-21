Menü Suche
Klage abgewiesen: FIFA entscheidet für Meunier

von Remo Schatz
1 min.
Thomas Meunier stand 2024 bei Trabzonspor unter Vertrag @Maxppp

Thomas Meunier (34) hat im Rechtsstreit gegen seinen früheren Arbeitgeber Trabzonspor einen Erfolg errungen. Wie der frühere BVB-Profi via X mitteilt, hat die FIFA in seinem Sinne entschieden, die einseitige Vertragsauflösung 2024 war demnach rechtens.

Thomas Meunier
Chers tous,
Lors de mon transfert du Trabzonspor vers Lille OSC, j'ai été poursuivi en justice par la direction du club turc car celle-ci estimait que j'outrepassais mes droits en utilisant ma clause libératoire, pourtant contractuelle.

La FIFA a finalement tranché et rejeté la plainte de Trabzonspor qui, pour elle, ne peut obtenir gain de cause car j'ai bel et bien fait les choses de façon légitime.

Je tenais à rétablir la vérité en vous partageant ce verdict et ainsi montrer aux fans de Trabzonspor que j'ai respecté de la premiere à la dernière minute mon engagement avec le club, contrairement à ce que la direction avait voulu faire croire.

Sur ce, à la revoyure et bonne fin de saison à mes anciens collègues turcs.

-------------------------------

Sevgili arkadaşlar,

Trabzonspor'dan Lille OSC'ye transferim sırasında, Türk kulübünün yönetimi, sözleşmede yer alan serbest kalma maddesi hakkımı kullandığım için haklarımı aştığımı düşünerek beni mahkemeye verdi.

FIFA nihayet kararını verdi ve Trabzonspor'un şikayetini reddetti. FIFA, benim her şeyi yasalara uygun şekilde yaptığım için Trabzonspor'un davayı kazanamayacağına karar verdi.

Bu kararı sizlerle paylaşarak gerçeği ortaya koymak ve Trabzonspor taraftarlarına, kulüp yönetiminin iddia ettiği aksine, kulübe olan bağlılığımı son dakikaya kadar sürdürdüğümü göstermek istedim.

Bununla birlikte, eski Türk meslektaşlarıma iyi sezon sonları diliyorum.
„Während meines Wechsels von Trabzonspor zu Lille OSC wurde ich von der Vereinsführung des türkischen Klubs verklagt. Diese war der Ansicht, ich hätte meine vertragliche Ausstiegsklausel missachtet. Die FIFA entschied letztendlich gegen Trabzonspor und wies die Klage ab, da ich völlig im Rahmen meiner Rechte gehandelt hatte“, erklärt Meunier.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
