Menü Suche
Kommentar
Offiziell

Cresswell vollzieht Wechsel

Charlie Cresswell (23) wechselt innerhalb der Ligue 1. Stade Rennes holt den englischen Innenverteidiger per Leihe vom FC Toulouse. Im kommenden Sommer greift eine Kaufpflicht in Höhe von 22,5 Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter
veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Toulouse
Rennes
Charlie Cresswell

Weitere Infos

Toulouse Logo FC Toulouse
Rennes Logo Stade Rennais FC
Charlie Cresswell Charlie Cresswell
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert