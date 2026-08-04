Cresswell vollzieht Wechsel
Charlie Cresswell (23) wechselt innerhalb der Ligue 1. Stade Rennes holt den englischen Innenverteidiger per Leihe vom FC Toulouse. Im kommenden Sommer greift eine Kaufpflicht in Höhe von 22,5 Millionen Euro.
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𝗖𝗵𝗮𝗿𝗹𝗶𝗲 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗺𝗮𝗶𝘀𝗼𝗻 🏠— Stade Rennais F.C. (@staderennais) August 4, 2026
Champion d'Europe U21 à deux reprises avec une nomination dans l'équipe-type en 2025, sensation de la @Ligue1 avec Toulouse, Charlie Cresswell rejoint le club de la capitale bretonne.
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