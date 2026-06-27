WM: DFB-Gegner steht fest

Deutschland trifft im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft am Montag (22:30 Uhr) auf Paraguay. Das steht nach dem dritten Spieltag der Gruppen G bis I fest. Gegen die Südamerikaner wird das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Papier als klarer Favorit in die Partie gehen.

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Im Achtelfinale würde die DFB-Elf auf den Sieger der Begegnung Frankreich gegen Schweden treffen. Auch der weitere Turnierbaum steht schon fest: Südafrika, Kanada, die Niederlande oder Marokko könnten im Viertelfinale folgen.