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Weltmeisterschaft

WM: DFB-Gegner steht fest

von Julian Jasch
Florian Wirtz jubelt bei der WM 2026 @Maxppp

Deutschland trifft im Sechzehntelfinale der Weltmeisterschaft am Montag (22:30 Uhr) auf Paraguay. Das steht nach dem dritten Spieltag der Gruppen G bis I fest. Gegen die Südamerikaner wird das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann auf dem Papier als klarer Favorit in die Partie gehen.

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Im Achtelfinale würde die DFB-Elf auf den Sieger der Begegnung Frankreich gegen Schweden treffen. Auch der weitere Turnierbaum steht schon fest: Südafrika, Kanada, die Niederlande oder Marokko könnten im Viertelfinale folgen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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