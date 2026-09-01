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Augsburg schnappt sich ManCity-Talent Bah

von Martin Schmitz - Quelle: fcaugsburg.de
1 min.
Juma Bah im Trikot des OGC Nizza @Maxppp

Dem FC Augsburg gelingt ein echter Coup. Wie die Fuggerstädter bekanntgeben, wechselt Innenverteidiger Juma Bah (20) zunächst leihweise bis Saisonende von Manchester City zum Bundesligisten. Dem Vernehmen nach sichert sich der FCA zudem eine 20 Millionen Euro schwere Kaufoption. „Ich bin sehr glücklich, in Augsburg zu sein. Der FCA ist ein Verein, bei dem sich junge Spieler sehr gut weiterentwickeln können. Dafür gibt es viele aktuelle Beispiele. Deshalb ist dieser Wechsel für mich der nächste richtige Schritt. In einer starken Liga wie der Bundesliga spielen zu dürfen, bedeutet mir zudem sehr viel. Jetzt kann ich es kaum erwarten, die Mannschaft kennenzulernen, mit den Teamkollegen auf dem Platz zu stehen und gemeinsam für unsere Ziele zu kämpfen“, so Bah über seine Unterschrift.

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Bah war im Januar 2025 für sechs Millionen Euro von Real Valladolid zu den Skyblues gewechselt und zunächst an den RC Lens und anschließend in der vergangenen Spielzeit an den OGC Nizza verliehen worden. Bei den Südfranzosen bestritt der Sierra-leonische Nationalspieler 41 Pflichtspiele.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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