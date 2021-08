Augsburg plant Vogt-Rückkehr

Kevin Vogt (29) könnte zum FC Augsburg zurückkehren. Nach Informationen der ‚Augsburger Allgemeinen‘ arbeiten die Fuggerstädter an einem Transfer des Innenverteidigers. Vogt, der in dieser Saison noch keine Pflichtspielminute für die TSG Hoffenheim verpasst hat, hatte bereits zwischen 2012 und 2014 in 61 Spielen das Trikot des FCA getragen.

Vogt selbst ließ seine Zukunft kürzlich offen, sagte bei ‚Sky‘: „Ich kann mich nicht festlegen. Hoffenheim wird auf jeden Fall immer mein erster Ansprechpartner sein, man befindet sich im ständigen Austausch, aber Stand heute gibt es von meiner Seite aus nichts zu berichten.“

Vogts Vertrag bei Hoffenheim läuft nur noch bis Sommer 2022. Will die TSG noch eine angemessene Ablöse kassieren und ist eine Verlängerung nicht in Sicht, könnte die Rückkehr nach Augsburg in den kommenden Tagen Realität werden.