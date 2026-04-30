70 Millionen für Jackson?

Seine Rolle beim FC Bayern füllte Nicolas Jackson zur Zufriedenheit aller aus. Dennoch verkündete Sportvorstand Max Eberl in der vergangenen Woche, dass der Rekordmeister die 65 Millionen Euro teure Kaufoption nicht ziehen werde.

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Für Jackson geht es also zurück zu Stammverein FC Chelsea, wo seine Zukunft aber noch nicht final geklärt ist. Zwar gilt der 24-Jährige als Abgangskandidat, laut ‚The Athletic‘ wurde jedoch noch keine endgültige Entscheidung darüber getroffen, ob der Stürmer verkauft werden soll. Der Klub-WM-Sieger wolle die Angelegenheit zuerst mit dem neuen Cheftrainer besprechen.

Für den Fall, dass der neue Mann an der Seitenlinie nicht mit Jackson plant, haben die Blues eine klare Preisvorstellung. Nach Informationen von ‚The Athletic‘ taxieren die Verantwortlichen den Wert des Senegalesen – angesichts des bis 2033 laufenden Vertrags – auf knapp 70 Millionen Euro.

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Erneute Leihe als Ausweg?

Dass ein Interessent eine solche Summe in Jackson investiert, darf allerdings bezweifelt werden. Möglich ist laut dem Fachportal daher auch, dass der Rechtsfuß erneut samt Kaufoption respektive -pflicht verliehen wird. Juventus Turin ist dem Vernehmen nach an einem Leihgeschäft interessiert, auch der AC Mailand, Fenerbahce, Newcastle United und Al Ahli sollen die Fühler ausstrecken.