Bei Serhou Guirassy (30) und Waldemar Anton (30) naht die Rückkehr ins Teamtraining. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ sind die Verantwortlichen bei Borussia Dortmund optimistisch, dass beide in den kommenden Tagen wieder vollständig ins Teamtraining einsteigen können. Ob es für einen Einsatz am Samstag (15:30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach reichen wird, sei aber noch offen.

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Sowohl Anton als auch Guirassy haben mit kleineren muskulären Verletzungen zu kämpfen. So wie Carney Chukwuemeka (23), für den ein Einsatz gegen die Fohlen aber definitiv zu früh kommt, so die ‚Ruhr Nachrichten‘. Eine Rückkehr auf den Platz noch in diesem Jahr sei aber realistisch.