Bayern-Duell: Bitterer Ausfall bei Leverkusen

Einen Tag vor dem DFB-Pokalhalbfinale gegen den FC Bayern (Mittwoch, 20:45 Uhr) erreicht Bayer Leverkusen eine bittere Nachricht. Mittelstürmer Christian Kofane (19) fällt nach Informationen der ‚Bild‘ aufgrund einer Oberschenkelverletzung vorerst aus.

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Gegen die Münchner dürfte daher Patrick Schick (30) in der Startelf stehen. Wie lange Kofane genau aussetzen muss, ist unklar. Der kamerunische Nationalspieler weiß bei Bayer in seiner Debütsaison zu überzeugen (sieben Tore und acht Vorlagen in 42 Einsätzen) und hat sich auf die Notizzettel zahlreicher Topklubs gespielt.