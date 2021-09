PSG: Keine Option bei Messi

Leonardo hat Einblicke in das Vertragswerk von Lionel Messi bei Paris St. Germain gewehrt. Wie der Sportdirektor bei ‚RMC‘ verrät, enthält das auf zwei Jahre datierte Arbeitspapier „keine Option, auch keine obligatorische“. Bislang war man davon ausgegangen, dass sich Messis Vertrag um ein Jahr verlängern kann.

Messi war im Sommer ablösefrei vom FC Barcelona nach Paris gekommen. Die ‚L’Équipe‘ titelte am gestrigen Samstag, dass der Argentinier „110 Millionen in drei Jahren“ einstreiche. Das dementierte Leonardo nun entschieden: „Wir können nicht akzeptieren, dass so etwas auf dem Titel einer Zeitung wie der ‚L’Équipe‘ erscheint. Das ist inakzeptabel und völlig falsch.“