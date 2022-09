Lewy-Transfer: „Alle haben bekommen, was sie wollten“

Herbert Hainer hat vor dem Champions League-Duell zwischen dem FC Bayern und dem FC Barcelona eine Lanze für Robert Lewandowski gebrochen. Im Interview mit der ‚Sport‘ betont der Präsident der Münchner: „Ich hoffe, und das ist mein großer Wunsch, dass die Leute nett zu Robert sein werden und dass er freundlich empfangen wird, denn er hat acht Jahre bei uns gespielt, viele Tore geschossen und viele Spiele entschieden. Und wir haben alle großen Titel gewonnen.“

Nach einem langen und zähen Transferpoker wechselte Lewandowski im Juli für 45 Millionen nach Barcelona. Hainer stellt klar: „Am Ende haben alle bekommen, was sie wollten: Robert konnte nach Barcelona gehen, Barcelona ist glücklich, Lewandowski zu haben, und wir haben Geld, um in unsere Zukunft zu investieren.“ In seinen ersten sechs Spielen für Barça traf Lewandowski neunmal.