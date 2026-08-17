Kauã Santos (23) hat bei Eintracht Frankfurt offenbar keine Zukunft mehr. Nach Informationen von ‚Absolut Fussball‘ soll der Schlussmann die SGE noch in der laufenden Transferperiode verlassen.

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Die Eintracht sei sowohl für eine Leihe mit Kaufoption als auch für einen endgültigen Verkauf offen. Dabei war Santos, dessen Vertrag bis 2030 läuft, eigentlich der Favorit auf den Posten als Nummer eins. Nach den unsicheren Leistungen in der Vorbereitung fehle nun aber intern das Vertrauen.

Frankfurts neue Wunschlösung für das Tor ist laut dem ‚kicker‘ Noah Atubolu. Der 24-Jährige soll und möchte den SC Freiburg in diesem Sommer verlassen, hat aber noch keinen neuen Klub gefunden. Schlägt jetzt Frankfurt zu?

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Interesse an Zetterer

Derweil gibt es auch Interesse an Michael Zetterer, der bislang mit Santos um den Platz im Tor konkurrierte. Wie ‚Absolut Fussball‘ berichtet, zeigt sich Leeds United interessiert am deutschen Schlussmann. Der Klub aus der Premier League hat zwar erst kürzlich James Trafford (23/Manchester City) für 47 Millionen Euro als neue Nummer eins verpflichtet, doch es wird noch nach einem Ersatzkeeper gefahndet.

Vertraglich ist Zetterer noch bis 2029 an die Adlerträger gebunden. Der gebürtige Münchner fühlt sich in Frankfurt derzeit wohl, laut dem Portal denkt er aktuell nicht über einen Abschied nach. Nach den jüngsten Entwicklungen um Santos würde sich wohl auch die Eintracht bei einem Transfer querstellen.