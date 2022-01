Undav zu Brighton

Deniz Undav hat sich für einen Wechsel in die Premier League entschieden. Wie Brighton & Hove Albion offiziell vermeldet, unterschreibt der Stürmer einen bis 2026 datierten Vertrag. Zunächst wird der 25-Jährige bei Royal Union Saint-Gilloise bleiben und bis zum Saisonende an die Belgier zurückverliehen.

Trainer Graham Potter ist glücklich, dass der Transfer gelungen ist und dass der Deutsche zur nächsten Saison das Seagulls-Trikot tragen wird: „Wir freuen uns sehr auf seine Ankunft und die Zusammenarbeit mit ihm ab dem nächsten Sommer, wenn wir uns auf die Saison 2022/23 vorbereiten.“

Albion are delighted to announce the signing of Deniz Undav! 🔥@FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️