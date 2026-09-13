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Leihe mit Kaufoption: Endrick im Winter weg?

Um Stürmer Endrick kursieren einmal mehr Abschiedsgerüchte. Verlässt er Real Madrid im Winter-Transferfenster?

von David Hamza - Quelle: Corriere dello Sport
1 min.
Endrick setzt sich durch @Maxppp

Die AS Rom zeigt offenbar konkretes Interesse an einer Winter-Verpflichtung von Endrick (20). Einem Bericht des ‚Corriere dello Sport‘ zufolge arbeitet der Serie A-Klub bereits an einer Übereinkunft mit Real Madrid. Die Roma strebe eine Leihe mit Kaufoption sowie einer möglichen Rückkaufoption für Real an.

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Endrick, vor zwei Jahren für fast 50 Millionen Euro von Palmeiras verpflichtet, wartet in Madrid nach wie vor auf den großen Durchbruch. Eine vielversprechende Leihe zu Olympique Lyon (21 Spiele, 16 Scorerpuntke) in der Rückrunde der vergangenen Saison nährte die Hoffnungen auf ähnliche Leistungen in Madrid.

Mitte August wurde Endrick dann von einer Verletzung ausgebremst. Zweimal stand der brasilianischen Stürmer zuletzt wieder im Kader, ist in der starbesetzten Real-Mannschaft aber bislang ohne Einsatzminute in der neuen Saison.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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