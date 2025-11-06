Menü Suche
Interesse an Read: Bayern vor Ort

von Luca Hansen - Quelle: Voetbal International
Givairo Read bejubelt seinen Treffer @Maxppp

Der FC Bayern München behält Givairo Read im Auge. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, werden Scouts des Rekordmeisters beim heutigen Europa League-Spiel (21 Uhr) von Feyenoord Rotterdam gegen den VfB Stuttgart auf der Tribüne sitzen, um den Rechtsverteidiger weiter unter die Lupe zu nehmen.

Mit dem Lager des 19-Jährigen hat der Ligaprimus bereits Gespräche aufgenommen. Mit ihrem Interesse sind die Bayern aber nicht alleine, auch diverse Premier League-Vereine verfolgen Read. Als mögliche Ablöse werden 25 bis 35 Millionen Euro gehandelt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
