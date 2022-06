Leicester verlängert mit Dewsbury-Hall

Leicester City hat Kiernan Dewsbury-Hall langfristig an den Klub gebunden. Nach Vereinsangaben unterzeichnet der 23-jährige Mittelfeldspieler einen bis 2027 datierten Vertrag. Dewsbury-Hall stammt aus der Jugend der Foxes und ist bereits seit 2006 im Verein.

„Ich bin so stolz und freue mich riesig. Es ist ein großartiger Tag für mich und meine Familie. In diesen Deal ist viel harte Arbeit geflossen, und es ist ein wirklich schönes Gefühl, es geschafft zu haben. Jetzt freue ich mich einfach auf die Zukunft“, sagt Dewsbury-Hall über seine Unterschrift.

