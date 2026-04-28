Gladbach: Saison-Aus für Castrop

Für Jens Castrop ist die Bundesliga-Saison gelaufen. Wie der DFB mitteilt, wird der 22-jährige Mittelfeldstratege für drei Ligaspiele gesperrt, weshalb der südkoreanische Nationalspieler Borussia Mönchengladbach im Kampf um den Klassenerhalt nicht mehr helfen kann. Der Rechtsfuß hatte im Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag (0:0) die Rote Karte gesehen. Als Wiederholungstäter ist die Spielzeit für den gebürtigen Düsseldorfer nun vorzeitig beendet.

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Castrop wurde bereits im Duell gegen den FC Bayern am achten Spieltag (0:3) mit glatt-roter Karte vom Platz gestellt, selbiges wiederholte sich auch in Wolfsburg. Aufgrund der Sperre wird der gebürtige Düsseldorfer sowohl das anstehende Heimspiel gegen Borussia Dortmund am Sonntag (17:30 Uhr) als auch die beiden abschließenden Saisonspiele gegen den FC Augsburg (9. Mai) und die TSG Hoffenheim (16. Mai) verpassen.