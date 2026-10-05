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Bundesliga

BVB beobachtet 25-Millionen-Talent

Ein neues Mittelfeldtalent befindet sich auf dem Radar von Borussia Dortmund und RB Leipzig. Für einen Transfer wären aber wohl mehr als 25 Millionen Euro fällig.

von Fabian Ley - Quelle: Sky
1 min.
Bulatovic @Maxppp

Andrija Bulatovic weckt Interesse in der Bundesliga. Nach Informationen von ‚Sky‘ beobachten Borussia Dortmund und RB Leipzig den zentralen Mittelfeldspieler, bei beiden deutschen Spitzenklubs stehe der 19-Jährige weit oben auf der Schattenliste.

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Für eine Verpflichtung des zwölffachen montenegrinischen Nationalspielers müssten sich die Interessenten allerdings strecken. Laut ‚Sky‘ fordert der RC Lens nach aktuellem Stand eine Ablöse von 25 Millionen Euro zuzüglich Bonuszahlungen für sein Toptalent.

Bei den Franzosen steht Bulatovic noch bis 2030 unter Vertrag, Ende Februar unterschrieb der 1,80 Meter große Rechtsfuß ein neues Arbeitspapier in Lens. In dieser Ligue 1-Saison kommt Bulatovic auf einen Startelfeinsatz und vier Einwechslungen, beim Champions League-Sieg gegen Slavia Prag (3:2) durfte er über 90 Minuten ran.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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