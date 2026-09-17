Ellyes Skhiri tritt aus der tunesischen Nationalmannschaft zurück. Der 31-jährige Sechser verkündet auf Instagram: „Für mich ist nun der Zeitpunkt gekommen, das Ende meiner internationalen Karriere bekannt zu geben. Dieses Trikot zu tragen und mein Heimatland zu vertreten, hat mich stolz gemacht und es war eine große Ehre. Die Emotionen, die gemeinsamen Momente und all diese Erinnerungen werden mir für immer im Gedächtnis bleiben.“

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Seit seinem Debüt im März 2018 kam Skhiri in insgesamt 86 Länderspielen zum Einsatz. Bei der Weltmeisterschaft im Sommer führte er Tunesien als Kapitän aufs Feld, schied jedoch als Gruppenletzter aus. Auf Vereinsebene ist der Rechtsfuß seit diesem Sommer wieder für den 1. FC Köln am Ball, für rund eine Million Euro wechselte er von Eintracht Frankfurt zurück ans Geißbockheim.