Augsburg schnappt sich Keitel

Der FC Augsburg reagiert auf die prekäre Lage im Abstiegskampf und rüstet im defensiven Mittelfeld nach. Yannik Keitel wechselt vom VfB Stuttgart zu den Fuggerstädtern.

von Daniel del Federico
1 min.
Yannik Keitel im Trikot des VfB Stuttgart @Maxppp

Der FC Augsburg sieht sich aufgrund einer durchwachsenen Hinrunde gezwungen, auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Wie der Verein offiziell mitteilt, schließt sich Yannik Keitel dem aktuellen Tabellenfünfzehnten an. Der 25-Jährige wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zum FCA, der sich zudem eine Kaufoption sicherte.

Keitel blickt auf eine sportlich unglückliche Zeit bei den Schwaben zurück. Erst im Sommer 2024 war er zum VfB Stuttgart gewechselt, konnte sich im Team von Trainer Sebastian Hoeneß nie festspielen. Nachdem er in der vergangenen Saison nur viermal in der Startelf gestanden hatte, ist er in der laufenden Spielzeit sogar noch ganz ohne Einsatz. Eine Muskelverletzung Anfang November erschwerte die Situation zusätzlich. In Augsburg hofft der ehemalige deutsche U-Nationalspieler, seiner Karriere wieder neuen Anschub zu geben.

FC Augsburg
𝐓𝐢𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐬𝐭 𝐭𝐫𝐨𝐜𝐤𝐞𝐧 – Yannik #Keitel wechselt leihweise mit Kaufoption zum #FCA! 📝✍️

Der 25-jährige Defensiv-Allrounder, ausgebildet beim SC Freiburg, kommt mit 64 Bundesliga-Partien und neun Spielen in der Europa League im Gepäck nach Augsburg! Wir können es kaum erwarten, unsere neue Nummer 1⃣4⃣ auf dem Rasen zu sehen! 🤩

ℹ️
Bei X ansehen

Sportdirektor Benjamin Weber zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung des Rechtsfußes: „Yannik ist spielintelligent und flexibel einsetzbar. Er kann uns sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung sofort weiterhelfen, da er die Bundesliga kennt und keine lange Eingewöhnung benötigt. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team zeitnah sowohl auf als auch neben dem Platz helfen wird. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den FCA entschieden hat.“

Auch Keitel freut sich auf seine neue Herausforderung: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und ich hatte sofort das Gefühl, dass der FCA und ich sehr gut zusammenpassen. Ich bin hochmotiviert, endlich loszulegen, und werde alles dafür tun, mit dem Team erfolgreich zu sein.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
