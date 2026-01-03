Augsburg schnappt sich Keitel

Der FC Augsburg sieht sich aufgrund einer durchwachsenen Hinrunde gezwungen, auf dem Transfermarkt tätig zu werden. Wie der Verein offiziell mitteilt, schließt sich Yannik Keitel dem aktuellen Tabellenfünfzehnten an. Der 25-Jährige wechselt bis zum Saisonende auf Leihbasis zum FCA, der sich zudem eine Kaufoption sicherte.

Keitel blickt auf eine sportlich unglückliche Zeit bei den Schwaben zurück. Erst im Sommer 2024 war er zum VfB Stuttgart gewechselt, konnte sich im Team von Trainer Sebastian Hoeneß nie festspielen. Nachdem er in der vergangenen Saison nur viermal in der Startelf gestanden hatte, ist er in der laufenden Spielzeit sogar noch ganz ohne Einsatz. Eine Muskelverletzung Anfang November erschwerte die Situation zusätzlich. In Augsburg hofft der ehemalige deutsche U-Nationalspieler, seiner Karriere wieder neuen Anschub zu geben.

Sportdirektor Benjamin Weber zeigt sich zufrieden mit der Verpflichtung des Rechtsfußes: „Yannik ist spielintelligent und flexibel einsetzbar. Er kann uns sowohl im defensiven Mittelfeld als auch in der Innenverteidigung sofort weiterhelfen, da er die Bundesliga kennt und keine lange Eingewöhnung benötigt. Wir sind überzeugt, dass er unserem Team zeitnah sowohl auf als auch neben dem Platz helfen wird. Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den FCA entschieden hat.“

Auch Keitel freut sich auf seine neue Herausforderung: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und ich hatte sofort das Gefühl, dass der FCA und ich sehr gut zusammenpassen. Ich bin hochmotiviert, endlich loszulegen, und werde alles dafür tun, mit dem Team erfolgreich zu sein.“