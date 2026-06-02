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Futkeu-Poker: Nächster Bundesligist mischt mit

von David Hamza - Quelle: Bild
Noel Futkeu freut sich sichtlich über sein Tor @Maxppp

Noel Futkeu weckt Interesse bei Werder Bremen. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge wird beim SVW über den 23-jährigen Mittelstürmer diskutiert. Auch der Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach haben ein Auge auf Futkeu geworfen.

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Der Rechtsfuß erzielte in der abgelaufenen Saison in 37 Einsätzen 20 Tore für Greuther Fürth. Ex-Klub Eintracht Frankfurt hat bereits die 1,5 Millionen Euro hohe Rückkaufoption gezogen. Neben Futkeu steht derweil auch Cedric Itten (29/Fortuna Düsseldorf) bei Werder Bremen auf dem Zettel.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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