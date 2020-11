BVB: Zorc mit Klartext zu Sancho und Wintertransfers

Borussia Dortmund zeigt sich in der Personalie Jadon Sancho nicht kompromissbereit. Auf Nachfrage der ‚Bild‘, ob ein Wintertransfer des 20-jährigen Offensivstars infrage käme, erwidert Manager Michael Zorc: „Wir planen mit Jadon für die komplette Saison.“

Unabhängig von möglichen Summen, mit denen Manchester United und Co. locken, wird Sancho die aktuelle Spielzeit also beim BVB zu Ende bringen. Im Anschluss werden die Karten dann allerdings neu gemischt. Angebote jenseits der 100 Millionen Euro-Grenze dürften von Dortmunder Seite zumindest in Betracht gezogen werden.

Wirtschaftliche Vernunft im Winter

Mit Blick auf die finanzielle Lage von Borussia Dortmund, die in Corona-Zeiten alles andere als rosig ist, wird es auf dem Wintertransfermarkt nach aktuellem Stand keine Nachbesserungen geben.

Man habe schlicht kein Geld übrig. Zorc erläutert: „Ich glaube, alle Vereine spüren im Moment, dass diese Krise, wie fast in allen Bereichen der Gesellschaft und Wirtschaft, tiefe Spuren hinterlässt und noch dabei ist, sie zu hinterlassen. Und ich glaube, dass wir aus wirtschaftlicher Vernunft heraus relativ wenig Spielraum haben.“

Vor allem in der Defensive hätten die Dortmunder eigentlich Handlungsbedarf. Die Personaldecke in der Innenverteidigung ist sehr dünn. Bislang hat es Lucien Favre aber stets verstanden, die Ausfälle kreativ aufzufangen.