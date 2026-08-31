Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Flankengott Sosa zurück in die Bundesliga?

Beim VfB Stuttgart war Borna Sosa einer der offensivstärksten Außenverteidiger der Bundesliga. Daran erinnert sich jetzt ein Ligarivale der Schwaben.

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
1 min.
Borna Sosa @Maxppp

Borna Sosa könnte in die Bundesliga zurückkehren. Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigt sich der 1. FC Köln vor dem morgigen Deadline Day mit dem Linksverteidiger von Crystal Palace.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sosa spielte in Deutschland zwischen 2018 und 2023 für den VfB Stuttgart und sorgte dort mit 35 Vorlagen für reichlich Torgefahr nach Flanken. Es folgten Intermezzi bei Ajax Amsterdam, dem FC Turin und Palace.

Dort ist der 28-jährige Kroate (27 Länderspiele) sportlich aber nicht mehr gefragt. Die Chance für den FC? Auf den letzten Metern des Transferfensters tüten die Domstädter gerade auch noch die Leihe von Offensivmann Mikey Moore (19/Tottenham Hotspur) ein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Premier League
Köln
Palace
Borna Sosa

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Premier League Premier League
Köln Logo 1. FC Köln
Palace Logo Crystal Palace
Borna Sosa Borna Sosa
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert