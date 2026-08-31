Flankengott Sosa zurück in die Bundesliga?

Borna Sosa könnte in die Bundesliga zurückkehren. Wie ‚Sky‘ berichtet, beschäftigt sich der 1. FC Köln vor dem morgigen Deadline Day mit dem Linksverteidiger von Crystal Palace.

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Sosa spielte in Deutschland zwischen 2018 und 2023 für den VfB Stuttgart und sorgte dort mit 35 Vorlagen für reichlich Torgefahr nach Flanken. Es folgten Intermezzi bei Ajax Amsterdam, dem FC Turin und Palace.

Dort ist der 28-jährige Kroate (27 Länderspiele) sportlich aber nicht mehr gefragt. Die Chance für den FC? Auf den letzten Metern des Transferfensters tüten die Domstädter gerade auch noch die Leihe von Offensivmann Mikey Moore (19/Tottenham Hotspur) ein.