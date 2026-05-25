Chávez zurück zu Bayern

Der 1. FC Köln wird die Kaufoption für Felipe Chávez nicht aktivieren. Diese Entscheidung haben die Domstädter laut ‚Sky‘ final getroffen. Somit kehrt der 19-jährige Mittelfeldspieler vorerst zum FC Bayern zurück.

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Mitte März hatte die ‚Abendzeitung‘ noch berichtet, der FC plane eine Festverpflichtung von Chávez, nun also die Kehrtwende. Die Münchner hätten im Fall eines Verkaufs in den Jahren 2027 und 2028 von einer Rückkaufoption Gebrauch machen können.

Chávez war im Winter-Transferfenster an Köln verliehen worden, unterm Strich kam der Peruaner (ein A-Länderspiel) aber nur auf 108 Einsatzminuten. Wie es jetzt weitergeht mit Chávez, ist offen. In München steht er bis 2027 unter Vertrag. Gut möglich, dass erneut eine Leihe oder gar ein Verkauf anvisiert wird.