Chelsea kurz vor 60-Millionen-Hijack

Der FC Chelsea schnappt Inter Mailand Shootingstar Marco Palestra vor der Nase weg. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, erzielten die Blues eine grundsätzliche Einigung mit Atalanta Bergamo über einen Wechsel des 21-jährigen Rechtsverteidigers. Als Ablöse sollen rund 57 Millionen Euro plus bis zu drei Millionen an Boni nach Italien fließen. Zudem erhalte der Serie A-Klub eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von zehn Prozent.

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Zuvor hatte Inter ebenfalls mit Atalanta wegen des Palestra-Wechsels verhandelt und sich bereits weitestgehend geeinigt. Die Nerazzurri wollten jedoch lediglich 45 Millionen Euro plus fünf Millionen an Boni für den zweifachen Nationalspieler auf den Tisch legen. Palestra war bereits mit beiden Klubs auf persönlicher Ebene übereingekommen und wäre für beide Optionen offen gewesen. Der Rechtsfuß überließ die Entscheidung seinem Jugendverein, Bergamo nahm demzufolge das finanziell lukrativere Angebot an. Palestra wird nach seiner einjährigen Leihe zu Cagliari Calcio nach London aufbrechen.