Wenige Tage vor Schließung des Transferfensters hat Noah Atubolu einen neuen Arbeitgeber gefunden. Die DFB-Hoffnung wechselt zunächst auf Leihbasis zu Eintracht Frankfurt. Im kommenden Sommer greift dem Vernehmen nach eine an bestimmte Bedingungen geknüpfte Kaufpflicht in Höhe von 13 Millionen Euro. Um den Leihdeal möglich zu machen, verlängert Atubolu seinen ursprünglich 2027 auslaufenden Vertrag beim SC Freiburg um ein Jahr.

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Der Torhüter hatte sich schon früh auf einen Abschied aus dem Breisgau in diesem Sommer festgelegt, wollte eigentlich den nächsten Karriereschritt in der Premier League gehen. Doch die erhofften Top-Angebote blieben aus, zwischenzeitlich trennte sich Atubolu sogar von seiner Berateragentur und sagte anderen Interessenten wie Olympique Marseille ab. Nun der bundesligainterne Wechsel nach Frankfurt.

Wir verpflichten Noah Atubolu 🤝



Der Torhüter wechselt leihweise bis Saisonende vom SC Freiburg an den Main. Die Eintracht hat sich eine Kaufoption gesichert, die unter bestimmten Voraussetzungen zu einer Kaufverpflichtung umgewandelt wird 📝



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SGE-Sportvorstand Markus Krösche sagt: „Mit Noah Atubolu gewinnen wir einen starken, ambitionierten und zugleich bereits sehr erfahrenen Torhüter hinzu. Er bringt großes Potenzial, viel Mentalität und die nötige Qualität mit, um unserer Mannschaft wichtige Impulse zu geben. Wir sind überzeugt, dass Noah bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und uns sportlich verstärken wird.“

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Atubolu selbst erklärt: „Ich bin sehr froh, hier zu sein, und kann es kaum erwarten, bei Eintracht Frankfurt loszulegen. Ich kenne die Stadt, den Klub und das Stadion und habe die Spiele hier immer als etwas Besonderes erlebt. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung.“

Bei der Eintracht kristallisierte sich der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler in den vergangenen Wochen als Wunschlösung für die Torwart-Position heraus. Spätestens seit der 0:7-Testspielklatsche gegen den FC Brentford am 15. September forderte SGE-Trainer Adi Hütter eine neue Nummer eins.

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Der bisherige Stammkeeper Kauã Santos (23) genießt nicht mehr das Vertrauen. Auch Michael Zetterer (31) konnte nicht nachhaltig überzeugen, der Ex-Bremer steht Berichten zufolge vor einem Wechsel zu Premier League-Klub Leeds United. Möglicherweise hütet Neuzugang Atubolu schon beim Ligastart gegen Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) den Frankfurter Kasten.