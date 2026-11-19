Unter anderem der FC Bayern hat Shootingstar und DFB-Debütant Brajan Gruda (zwei Länderspiele, zwei Tore) im Blick, RB Leipzig will den 22-Jährigen aber über die Saison hinaus halten – um fast jeden Preis.

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Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge würden die Sachsen den Linksfuß nur bei einem unmoralischen Angebot in der Nähe der 100-Millionen-Marke verkaufen. Nach aktuellem Stand taxiere Leipzig Grudas mögliche Ablöse auf 60 Millionen Euro, „Wert steigend“. Für diese Summe gäbe es im kommenden Sommer aber keine Freigabe, Verkaufsdruck herrscht schließlich nicht.

In Kürze greift die mit Brighton & Hove Albion vereinbarte Kaufpflicht von 25 Millionen Euro, die Gruda bis 2031 an den Verein bindet – drei Partien im neuen Jahr sollen dafür nötig sein, frühestens am 16. Januar mit dem Spiel gegen die TSG Hoffenheim könnte der Deal also fix werden.