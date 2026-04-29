BVB-Abschied: Brandt hat ein Wunschziel

Nach sieben Jahren endet Julian Brandts Zeit bei Borussia Dortmund im Sommer. Eine Entscheidung über seinen neuen Verein will der 29-Jährige nach der Saison treffen, auch einen Wechsel innerhalb der Bundesliga schließt der Ex-Leverkusener nicht aus.

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Sein bevorzugtes Ziel soll aber La Liga sein. Brandt liebäugelt mit einem Wechsel nach Spanien, berichtet die ‚Sport Bild‘. Dabei müsse „es sich […] nicht zwingend um einen Top-Klub handeln.“ Hintergrund sei Brandts Freundin, die in Katalonien lebt.

Konkretes Interesse zeigt Atlético Madrid, die Rojiblancos sehen in Brandt einen möglichen Ersatz für Antoine Griezmann (35), der zu Orlando City wechseln wird.

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Anfragen aus Saudi-Arabien lehnte Brandt laut der ‚Sport Bild‘ zuletzt ab. Interesse am Offensivspieler wurde unter anderem auch schon dem FC Arsenal, der AS Rom und Fenerbahce nachgesagt.