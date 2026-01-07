BVB: Can-Unterschrift steht kurz bevor

Emre Can (31) wird wohl zeitnah seinen auslaufenden Kontrakt bei Borussia Dortmund verlängern. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge steht die Unterschrift des Kapitäns unter ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier ganz dicht bevor. Sein Gehalt von rund neun Millionen Euro pro Jahr soll in etwa gleich bleiben.

Can ist seit seiner Ankunft in Dortmund nicht immer unumstritten. Den Bossen soll aber imponieren, wie sich der Leader auch in schwierigen Zeiten in den Dienst der Mannschaft stellt. Erst kürzlich habe sich BVB-Boss Lars Ricken dafür in einem ausführlichen Gespräch mit dem Defensivspezialisten bedankt.