Menü Suche
Kommentar 9
Bundesliga

BVB: Can-Unterschrift steht kurz bevor

von Julian Jasch - Quelle: Sport Bild
Emre Can mit dem Leibchen @Maxppp

Emre Can (31) wird wohl zeitnah seinen auslaufenden Kontrakt bei Borussia Dortmund verlängern. Einem Bericht der ‚Sport Bild‘ zufolge steht die Unterschrift des Kapitäns unter ein bis 2028 datiertes Arbeitspapier ganz dicht bevor. Sein Gehalt von rund neun Millionen Euro pro Jahr soll in etwa gleich bleiben.

Unter der Anzeige geht's weiter
Richtige BVB-Entscheidung?
- Ende in 2 Tagen
Bild wird erstellt

Can ist seit seiner Ankunft in Dortmund nicht immer unumstritten. Den Bossen soll aber imponieren, wie sich der Leader auch in schwierigen Zeiten in den Dienst der Mannschaft stellt. Erst kürzlich habe sich BVB-Boss Lars Ricken dafür in einem ausführlichen Gespräch mit dem Defensivspezialisten bedankt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Emre Can

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Emre Can Emre Can
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert