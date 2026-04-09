Beeindruckende Quote: Mittelfeld-Riese für den HSV?

Sechs Spieltage vor Schluss dürfte der Hamburger SV den Klassenerhalt als Tabellenzwölfter mit sechs Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz eigentlich nicht mehr verspielen. Umso intensiver fahnden die Verantwortlichen nach Verstärkungen für die kommende Bundesliga-Spielzeit.

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Ein vielversprechender Mittelfeldspieler, auf den der HSV offenbar aufmerksam geworden ist, hört auf den Namen Jens Hjertö-Dahl (20). Der norwegische Fernsehsender ‚TV2‘ berichtet, dass die Hanseaten genauso wie Sporting und Benfica Lissabon, die Wolverhampton Wanderers sowie West Ham United ein Auge auf den groß gewachsenen Rechtsfuß (1,94 Meter) geworfen haben.

Hjertö-Dahl wurde bei Tromso IL ausgebildet und absolvierte bereits 90 Pflichtspiele (25 Scorerpunkte) für seinen Jugendverein. In der laufenden Saison sorgt der norwegische U21-Nationalspieler mit einer bemerkenswerten Quote von vier Treffern aus zwei Ligapartien für Furore, das ist sämtlichen Interessenten wohl nicht entgangen.

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Wie stehen Hamburgs Chancen?

Abzuwarten bleibt, inwiefern der HSV im Poker um den zentralen Mittelfeldakteur angesichts der prominenten Konkurrenten finanziell mithalten kann. Hjertö-Dahl verlängerte erst kürzlich in seiner Heimat bis 2029, er dürfte also alles andere als ein Schnäppchen werden.