Promise David wechselt zu Brighton & Hove Albion. Der Premier League-Klub leiht den 25-jährigen Mittelstürmer für eine Saison von Union Saint-Gilloise aus. Teil des Deals ist eine 26 Millionen Euro hohe Kaufpflicht, die unter bestimmten Bedingungen greift.

Unter der Anzeige geht's weiter

We are pleased to confirm the signing of Promise David from Royale Union Saint-Gilloise on a season-long loan. 🇨🇦



The deal includes an obligation to buy should certain criteria be met. 🤝 — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 18, 2026

Für Saint-Gilloise erzielte David in 82 Spielen 41 Tore. Mit Kanada nahm der 14-fache Nationalspieler in diesem Sommer an der Heim-Weltmeisterschaft teil (drei Einsätze, ein Tor).