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Offiziell Premier League

Brighton holt 26-Millionen-Stürmer

von David Hamza
1 min.
Promise David im Einsatz für Kanada @Maxppp

Promise David wechselt zu Brighton & Hove Albion. Der Premier League-Klub leiht den 25-jährigen Mittelstürmer für eine Saison von Union Saint-Gilloise aus. Teil des Deals ist eine 26 Millionen Euro hohe Kaufpflicht, die unter bestimmten Bedingungen greift.

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Für Saint-Gilloise erzielte David in 82 Spielen 41 Tore. Mit Kanada nahm der 14-fache Nationalspieler in diesem Sommer an der Heim-Weltmeisterschaft teil (drei Einsätze, ein Tor).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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