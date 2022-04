Trotz Abstieg: Rehm bleibt Ingolstadt-Trainer

Der FC Ingolstadt geht mit Trainer Rüdiger Rehm in die dritte Liga. „Rüdiger Rehm ist auf jeden Fall der Trainer für die neue Saison. Es wird einen Riesenumbruch geben, das wissen wir alle“, stellt Vorstandsvorsitzender Peter Jackwerth gegenüber dem ‚Donaukurier‘ klar, „wir planen jetzt die 3. Liga, wo wir eher nicht als Abstiegskandidat, sondern als Favorit gesehen werden.“

Nach dem 2:2-Unentschieden am vergangenen Freitag gegen den Karlsruher SC ist der Abstieg nicht mehr zu verhindern. Der direkte Wiederaufstieg ist laut Jackwerth nahezu überlebensnotwendig, „weil unsere ganze Infrastruktur – die erstligatauglich ist – einen Haufen Geld kostet. Und weil wir immer mehr Vertrauen bei unseren Zuschauern verlieren, wenn wir zwei oder drei so schleifende Jahre haben. Das wollen wir nicht. Ohne den Audi-Vertrag wären wir fast nicht überlebensfähig in der 3. Liga, der hilft uns schon sehr“.