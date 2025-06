Neues Milan-Angebot für Xhaka im Anflug

In Kürze dürfte bei Bayer Leverkusen eine neue Offerte für einen Transfer von Granit Xhaka eintrudeln. Bis spätestens Mittwoch wollen die Verantwortlichen des AC Mailand ein verbessertes Angebot vorlegen, berichtet ‚Calciomercato.com‘. Sportdirektor Igli Tare und Trainer Massimiliano Allegri arbeiten mit Hochdruck an der Verpflichtung des 32-Jährigen und wollen ihn unbedingt in die Modestadt lotsen.

Das Eröffnungsangebot über zehn Millionen Euro wurde von Leverkusen postwendend abgelehnt. Die Forderung der Rheinländer liegt dem Vernehmen nach bei 15 Millionen Euro. Möglich, dass sich die Klubs schon beim zweiten Milan-Angebot in der Mitte einigen. Zwischen Xhaka und Milan soll bereits Einigkeit herrschen. Dem Nationalspieler der Schweiz winkt ein Dreijahresvertrag mit einem Jahresgehalt von vier Millionen Euro plus Boni.