Celik zur Roma

Zeki Celik (25) verlässt den OSC Lille in Richtung Italien. Fortan läuft der Rechtsverteidiger im Trikot der AS Rom auf. Der Serie A-Klub stattet Celik mit einem Vierjahresvertrag aus. Die Ablöse für den türkischen Nationalspieler beläuft sich dem Vernehmen nach auf sieben Millionen Euro.

Roma-Sportdirektor Tiago Pinto betont: „Wir freuen uns sehr, dass Zeki sich für die Roma entschieden hat. Er hat trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung auf europäischer und internationaler Ebene gesammelt.“

🆕 𝗪𝗘𝗟𝗖𝗢𝗠𝗘 | Zeki Celik



The club is delighted to confirm the signing of the Turkish full-back!



#ASRoma