Medien: Freiburg holt Eggestein an Bord

Maximilian Eggestein verlässt den SV Werder Bremen und schließt sich dem SC Freiburg an. Nach Informationen des ‚kicker‘ ist der Transfer bereits in trockenen Tüchern. In Kürze werde Eggestein offiziell vorgestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Sportclub tritt der 24-jährige Mittelfeldspieler das Erbe von Baptiste Santamaria an, der für stolze 14 Millionen Euro zu Stade Rennes gewechselt war. In ähnliche Sphären dürfte die Eggestein-Ablöse nicht vorstoßen.

An den SV Werder war der laufstarke Rechtsfuß noch bis 2023 vertraglich gebunden. Sämtliche Pflichtspiele der laufenden Spielzeit bestritt Eggestein über die vollen 90 Minuten.

Update (15:52 Uhr): ‚DeichStube‘ und ‚Bild‘ berichten unisono, dass Eggestein seinen Medizincheck bei den Freiburgern am morgigen Mittwoch absolvieren wird.