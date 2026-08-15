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Bundesliga

Innerhalb der Bundesliga: VfB verleiht Ulrich

von David Hamza - Quelle: Sky
Laurin Ulrich für den VfB im Einsatz @Maxppp

Der VfB Stuttgart verleiht Laurin Ulrich (21) an den SC Paderborn. Am Freitagabend erfolgte die Einigung, berichtet ‚Sky‘. Der Medizincheck beim Bundesliga-Aufsteiger soll zeitnah absolviert werden. Seinen Vertrag in Stuttgart werde Ulrich um ein weiteres Jahr bis 2028 verlängern.

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Mehrere Erst- und Zweitligisten hatten Interesse am offensiven Mittelfeldspieler gezeigt, der in der vergangenen Saison an den 1. FC Magdeburg verliehen war. Für den VfB kam Ulrich zu einem Profieinsatz im Jahr 2022, 41 Mal lief er für die zweite Mannschaft der Schwaben auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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