Nach der bitteren Aufkaktpleite bei der SV Elversberg (2:3) sammelte Bayer Leverkusen sieben Punkte aus den vergangenen drei Ligapartien. Ein Garant des Erfolgs ist Miguel Gutiérrez (25). Am Wochenende untermauerte der Neuzugang, der im Sommer für 26 Millionen Euro von der SSC Neapel gekommen war, seinen bärenstarken Start im Rheinland.

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Nicht wenige Bayer-Fans machten sich Sorgen, ob der Linksverteidiger das schwere Erbe von Leistungsträger Alejandro Grimaldo (31) antreten könne. Nach nur wenigen Wochen befindet sich Gutiérrez auf dem besten Weg, seinen zu Atlético Madrid abgewanderten spanischen Landsmann vergessen zu machen.

Mit einem Assist und einem Treffer führte Gutiérrez die Leverkusener am Sonntag zum 2:0-Sieg gegen RB Leipzig, nach vier Bundesliga-Spielen stehen somit schon drei Vorlagen und ein Tor auf seinem Konto – und das als Außenverteidiger.

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„Immer unsere Wunschlösung“

Der Linksfuß verdiente sich nach dem jüngsten Erfolg ein Sonderlob. „Er ist sehr spielintelligent und die Flanken sind auch top“, so Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes, der gegenüber dem ‚kicker‘ bestätigte, dass Gutiérrez schon länger auf Bayers Liste stand: „Er war immer unser Kandidat, wenn Alejandro Grimaldo mal geht. Da war er immer unsere Wunschlösung, wir waren schon vergangenes Jahr dazu in Kontakt.“

Nicht nur mit seinen tollen Flanken und seiner Offensivqualität weiß Gutiérrez zu überzeugen. Er sei auch „taktisch sehr clever“, sagte Cheftrainer Carles Martínez und würdigte seinen Schützling zudem für seine Entscheidungsfindung: „Er weiß, wann er rausgehen, wann er mitgehen und wann er zurückbleiben soll.“

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Gutiérrez selbst fühlt sich in Leverkusen bereits wohl. „Ich bin sehr glücklich, es ist sehr leicht, in dieser Mannschaft zu spielen. Sie sind alle sehr gut.“ Der frühere U21-Nationalspieler hofft, sich mit seinen Leistungen auch in die spanische Nationalmannschaft spielen zu können. „Natürlich ist das ein Ziel, aber aktuell ist es schwer, schließlich haben sie gerade die Weltmeisterschaft gewonnen.“ Macht Gutiérrez so weiter wie bisher, könnte sein Traum dennoch in Erfüllung gehen.