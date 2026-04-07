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Barça: Cancelo hat klaren Plan

von Daniel del Federico
1 min.
João Cancelo hört nicht gut @Maxppp

João Cancelo hält sich bezüglich seiner Zukunft beim FC Barcelona noch bedeckt. Auf der Pressekonferenz vor der Champions League-Partie gegen Atlético Madrid (Mittwoch, 21 Uhr) erklärte der 31-Jährige: „Im Fußball ist alles möglich. Ich werde weiterarbeiten. Ich weiß, was ich für die nächste Saison will, aber ich werde es nicht sagen.“

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Cancelo war im Winter auf Leihbasis von Al Hilal zu den Blaugrana gewechselt und überzeugte auf Anhieb. In 13 Pflichtspielen steuerte der Außenverteidiger ein Tor und drei Vorlagen bei. Seine gute Form führt der Portugiese auf seine Mitspieler zurück: „Ich weiß nicht, ob ich bei 100 Prozent bin, aber mit Teamkollegen dieses Kalibers ist es normal, dass mein Talent zum Vorschein kommt.“ Auch Trainer Hansi Flick bekommt Lob ab: „Ich hatte das Glück, im Laufe meiner Karriere mit großartigen Trainern zusammenzuarbeiten, und Hansi ist einer von ihnen.“

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