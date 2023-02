„Derby der Angst“ | Klopp sagt „Sorry“

Schauderhaftes Mailand-Derby?

Heute Abend ist es wieder soweit: Um 20:45 Uhr ist Anpfiff im „Derby della Madonnina“ zwischen Inter Mailand und dem AC Mailand. In Italien selbst ist man eher zurückhaltend, was das Stadtduell angeht. Sowohl die ‚Gazzetta dello Sport‘ als auch die ‚Tuttosport‘ sprechen vom „Derby der Angst“. Während Inter Platz zwei in der Tabelle festigen möchte, geht es für Milan nach vier sieglosen Spielen in Folge einmal mehr um drei Punkte, mit denen sie gleichzeitig an den Nerazzurri vorbeiziehen würden.

Liverpool verliert deutlich

Angst muss man derzeit auch um den FC Liverpool haben. Die Reds gingen gestern mit 0:3 bei den Wolverhampton Wanderers unter. Für die Männer von Jürgen Klopp ist es die dritte Niederlage aus den letzten vier Premier League-Partien. Im ‚Sunday Mirror‘ gibt sich der deutsche Trainer sprachlos: „Ich habe dafür keine Worte… Es tut mir leid.“ In der Liga steht für die Reds als nächstes das Merseyside Derby gegen den FC Everton an.

Neuer Trainer, neue Hoffnung

Ausgerechnet vor diesem Derby haben die zuletzt kriselnden Toffees ordentlich Selbstvertrauen getankt. Zum Einstand des neuen Chefcoachs Sean Dyche gewann Everton mit 1:0 gegen den Ligaprimus FC Arsenal. „Dyche mit einem fliegenden Start“, titelt der ‚Sunday Express‘. Beim ‚Sunday Mirror‘ wird das Stadion von Everton, der Goodison Park, in Anlehnung an den Torschützen James Tarkowski kurzerhand zum „Goodison Tark“.