DFB: Bundesliga-Anfragen für Wagner

Ein DFB-Verbleib von Co-Trainer Sandro Wagner ist offenbar trotz seiner heutigen Vertragsverlängerung bis zur WM 2026 nicht in Stein gemeißelt. ‚Sky‘ berichtet, dass den 36-Jährigen bereits Anfragen aus der Bundesliga erreicht haben.

Bis zum Jahresende will der ehemalige Stürmer seinen Fußballlehrerschein in der Tasche haben, den er für einen Cheftrainer-Posten in den ersten drei Profiligen benötigt. Im Vereinsfußball coachte Wagner bislang nur die SpVgg Unterhaching, die er in der Saison 2022/23 zum Aufstieg in die 3. Liga führte.