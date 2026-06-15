Mourinho holt Khedira zurück

Sami Khedira kehrt offenbar in neuer Funktion zu Real Madrid zurück. Wie die ‚as‘ berichtet, wird der 39-Jährige aller Voraussicht nach als Co-Trainer unter José Mourinho installiert. Seine grundsätzliche Zustimmung habe Khedira bereits gegeben, in den kommenden Tagen sollen die letzten Details geklärt werden.

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Mourinho habe sich sehr dafür eingesetzt, den 77-fachen deutschen Nationalspieler von einer Rückkehr zu überzeugen. Khedira lief von 2010 bis 2015 insgesamt 161 Mal im Dress der Königlichen auf.