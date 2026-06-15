Menü Suche
Kommentar 3
La Liga

Mourinho holt Khedira zurück

von Lukas Weinstock - Quelle: as
Sami Khedira arbeitet neuerdings für den VfB Stuttgart @Maxppp

Sami Khedira kehrt offenbar in neuer Funktion zu Real Madrid zurück. Wie die ‚as‘ berichtet, wird der 39-Jährige aller Voraussicht nach als Co-Trainer unter José Mourinho installiert. Seine grundsätzliche Zustimmung habe Khedira bereits gegeben, in den kommenden Tagen sollen die letzten Details geklärt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mourinho habe sich sehr dafür eingesetzt, den 77-fachen deutschen Nationalspieler von einer Rückkehr zu überzeugen. Khedira lief von 2010 bis 2015 insgesamt 161 Mal im Dress der Königlichen auf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Sami Khedira
José Mourinho

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Sami Khedira Sami Khedira
José Mourinho José Mourinho
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert