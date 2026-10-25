Große Sorgen um Wirtz

Die Sorgen um Florian Wirtz überschatten den 2:0-Sieg des FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion. Gegen die Seagulls musste der Torschütze zum 1:0 in der 65. Minute verletzt das Feld verlassen.

Unter der Anzeige geht's weiter

65’ - Our first change is made: ➡️ Nyoni ⬅️ Wirtz [2-0] #LIVBHA https://t.co/OuxPWhgOlM — Liverpool FC (@LFC) October 25, 2026

Unter der Anzeige geht's weiter

Wirtz foulte kurz zuvor Yasin Ayari (23) vor dem eigenen Strafraum und knickte dabei mit dem rechten Knöchel um. Nach kurzer Behandlung versuchte es der DFB-Star noch einmal, musste schließlich aber humpelnd das Feld verlassen. Eine genaue Diagnose steht zur Stunde noch aus.