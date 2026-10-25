Premier League
Große Sorgen um Wirtz
1 min.
@Maxppp
Die Sorgen um Florian Wirtz überschatten den 2:0-Sieg des FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion. Gegen die Seagulls musste der Torschütze zum 1:0 in der 65. Minute verletzt das Feld verlassen.
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65’ - Our first change is made: ➡️ Nyoni ⬅️ Wirtz [2-0] #LIVBHA https://t.co/OuxPWhgOlM— Liverpool FC (@LFC) October 25, 2026
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Wirtz foulte kurz zuvor Yasin Ayari (23) vor dem eigenen Strafraum und knickte dabei mit dem rechten Knöchel um. Nach kurzer Behandlung versuchte es der DFB-Star noch einmal, musste schließlich aber humpelnd das Feld verlassen. Eine genaue Diagnose steht zur Stunde noch aus.
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