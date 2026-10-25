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Premier League

Große Sorgen um Wirtz

von Remo Schatz
1 min.
Florian Wirtz im Liverpool Trikot 2627 @Maxppp
Liverpool 2-0 Brighton

Die Sorgen um Florian Wirtz überschatten den 2:0-Sieg des FC Liverpool gegen Brighton & Hove Albion. Gegen die Seagulls musste der Torschütze zum 1:0 in der 65. Minute verletzt das Feld verlassen.

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Wirtz foulte kurz zuvor Yasin Ayari (23) vor dem eigenen Strafraum und knickte dabei mit dem rechten Knöchel um. Nach kurzer Behandlung versuchte es der DFB-Star noch einmal, musste schließlich aber humpelnd das Feld verlassen. Eine genaue Diagnose steht zur Stunde noch aus.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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