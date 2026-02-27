CL-Achtelfinale: Bayern gegen BVB-Schreck – Hammerlos für Bayer

Am heutigen Freitag findet um 12 Uhr die Auslosung des Champions League-Achtelfinals in Nyon statt. Kommt es zum direkten Duell der beiden verbliebenen deutschen Mannschaften?
Turnierbaum im Überblick
So geht es jetzt weiter
Die Achtelfinal-Partien finden am 10./11. und 17./18. März statt. Die genaue Terminierung steht zur Stunde noch aus.
Hochkarätige Duelle
Darüber hinaus hat das Achtelfinale spannende Partien zu bieten. Hervorzuheben ist die Neuauflage des Klub-WM-Finals zwischen Paris St. Germain und dem FC Chelsea sowie das Duell Real Madrid gegen Manchester City. Spannend zu sehen sein wird auch, ob Bodö/Glimt weiterhin überraschen kann.
Deutsches Duell bleibt aus
Die wichtigste Nachricht aus deutscher Sicht: Zum direkten Duell der beiden deutschen Mannschaften kommt es nicht. Bayern trifft auf BVB-Bezwinger Atalanta Bergamo, Leverkusen auf den FC Arsenal.
Die Begegnungen in der Übersicht
- Paris St. Germain - FC Chelsea
- Atlético Madrid - Tottenham Hotspur
- FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon
- Atalanta Bergamo - FC Bayern
- Newcastle United - FC Barcelona
- Galatasaray - FC Liverpool
- Real Madrid - Manchester City
- Bayer Leverkusen - FC Arsenal
Es geht los
Ivan Rakitic schreitet zur Tat. Die Auslosung beginnt.
Weitere Infos
