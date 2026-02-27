Menü Suche
FT-Kurve UEFA Champions League

CL-Achtelfinale: Bayern gegen BVB-Schreck – Hammerlos für Bayer

Am heutigen Freitag findet um 12 Uhr die Auslosung des Champions League-Achtelfinals in Nyon statt. Kommt es zum direkten Duell der beiden verbliebenen deutschen Mannschaften?

von Lukas Weinstock
2 min.
Die CL-Trophäe @Maxppp

So geht es jetzt weiter

Die Achtelfinal-Partien finden am 10./11. und 17./18. März statt. Die genaue Terminierung steht zur Stunde noch aus.

Hochkarätige Duelle

Darüber hinaus hat das Achtelfinale spannende Partien zu bieten. Hervorzuheben ist die Neuauflage des Klub-WM-Finals zwischen Paris St. Germain und dem FC Chelsea sowie das Duell Real Madrid gegen Manchester City. Spannend zu sehen sein wird auch, ob Bodö/Glimt weiterhin überraschen kann.

Deutsches Duell bleibt aus

Die wichtigste Nachricht aus deutscher Sicht: Zum direkten Duell der beiden deutschen Mannschaften kommt es nicht. Bayern trifft auf BVB-Bezwinger Atalanta Bergamo, Leverkusen auf den FC Arsenal.

Die Begegnungen in der Übersicht

  • Paris St. Germain - FC Chelsea
  • Atlético Madrid - Tottenham Hotspur
  • FK Bodö/Glimt - Sporting Lissabon
  • Atalanta Bergamo - FC Bayern
  • Newcastle United - FC Barcelona
  • Galatasaray - FC Liverpool
  • Real Madrid - Manchester City
  • Bayer Leverkusen - FC Arsenal
Es geht los

Ivan Rakitic schreitet zur Tat. Die Auslosung beginnt.

