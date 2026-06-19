Neuer Job für Ba

Demba Ba steht vor einer neuen Aufgabe. Wie der AC Le Havre mitteilt, tritt der 41-Jährige das Amt des Sportdirektors beim französischen Erstligisten an. Der ehemalige Stürmer der TSG Hoffenheim war zuletzt auch mit einer Anstellung beim Ligakonkurrenten FC Lorient in Verbindung gebracht worden.

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🆕 Demba Ba prend la direction sportive du Havre Athletic Club.



Bienvenue Demba ! — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) June 19, 2026

Seit Sommer 2023 war Ba bereits als Sportdirektor beim französischen Zweitligisten USL Dunkerque tätig. Bei Le Havre übernimmt er nun den Tabellenvierzehnten der abgelaufenen Ligue 1-Saison.