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Offiziell Ligue 1

Neuer Job für Ba

von Daniel del Federico
Demba Ba arbeitet als Direktor Profifußball bei USL Dunkerque @Maxppp

Demba Ba steht vor einer neuen Aufgabe. Wie der AC Le Havre mitteilt, tritt der 41-Jährige das Amt des Sportdirektors beim französischen Erstligisten an. Der ehemalige Stürmer der TSG Hoffenheim war zuletzt auch mit einer Anstellung beim Ligakonkurrenten FC Lorient in Verbindung gebracht worden.

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Seit Sommer 2023 war Ba bereits als Sportdirektor beim französischen Zweitligisten USL Dunkerque tätig. Bei Le Havre übernimmt er nun den Tabellenvierzehnten der abgelaufenen Ligue 1-Saison.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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