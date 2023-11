Nürnberg: Uzun-Vertrag ohne Hintertür

Der 1. FC Nürnberg muss keinen unerwarteten Abgang von Eigengewächs Can Uzun befürchten. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ beinhaltet der neue Profivertrag „keine festgeschriebene Ablöse“, somit also keine Ausstiegsklausel.

Einhergehend mit seinem 18. Geburtstag hatte sich Uzuns Jugendvertrag am Samstag in eine langfristig datierte Festanstellung als Profi umgewandelt. „Ich habe hier beim 1. FC Nürnberg in der aktuellen Phase meiner Karriere die besten Bedingungen, um mich perfekt weiterzuentwickeln“, so der Mittelfeldspieler, der in der laufenden Saison acht Treffer in 15 Pflichtspielen beigesteuert hat.